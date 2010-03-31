« أونروا » تزيد عدد دورات برنامجها التدريبي الخاص بتمويل المشاريع بغزة

"أونروا" تزيد عدد دورات برنامجها التدريبي الخاص بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

فلسطين اليوم-غزة

شرع برنامج التدريب في دائرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لوكالة الغوث "أونروا" في محافظات غزة، مؤخراً، بزيادة عدد الدورات التدريبية التي ينظمها البرنامج ليصل معدلها السنوي إلى نحو 65 دورة تدريبية بدلاً من نحو 45 دورة تدريبية في العام الواحد.

وأشار وليد الكحلوت، مدير البرنامج إلى أن البرنامج باشر عقب انتهاء الحرب الأخيرة على غزة بتنفيذ برامج تدريبية جديدة ذات عناوين تخاطب مختلف القطاعات ذات العلاقة بالمشاريع التي ينفذها أشخاص أو مؤسسات تعمل على تقديم خدمات مختلفة للمشاريع الصغيرة.

وبين الكحلوت لصحيفة"الأيام" أن برنامج التدريب حقق خلال الأشهر القليلة الماضية نقلة نوعية في آلية خدمة التدريب التي يقدمها، بحيث أصبحت مدة بعض الدورات التدريبية 75 ساعة تدريبية، إضافة إلى استمرار البرنامج في تقديم الدورات التدريبية ذات الفترة الزمنية القصيرة التي تستمر نحو شهر أو ثلاثة أسابيع وذلك بحسب طبيعة عنوان المادة التدريبية.

وأوضح أن إجمالي عدد الدورات التدريبية التي نفذها البرنامج منذ تأسيسه في العام 1995 بلغ نحو 663 دورة تدريبية استفاد منها نحو 14500 متدرب ومتدربة من الفئات المختلفة، ونوه إلى أن شريحة المتدربين من الفئة الشبابية وخريجي الجامعات تشكل أكثر من 60% من المستفيدين من هذه الدورات، بينما تشكل شريحة النساء نحو 35% من إجمالي عدد المستفيدين من هذه الدورات.

ولفت الكحلوت إلى أن البرنامج نظم الشهر الماضي سبع دورات تدريبية استفاد منها 156 متدربا ومتدربة في مجالات تدريبية مختلفة، مبيناً أن البرنامج يقدم 35 عنواناً تدريبياً، تتعلق بالمحاسبة والإدارة المالية للمشاريع ومعالجة مشاكل العمل وكيفية إعداد التقارير المالية ودراسات الجدوى والتحليل المالي وإدارة المكاتب وإكساب المتدربين مهارة التعامل مع مصطلحات اللغة الإنجليزية ذات العلاقة بالأعمال والمشاريع المختلفة، إضافة إلى الدورات التدريبية المتخصصة في تطوير مهارات المتدربين في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والبرامج الحسابية المحوسبة.

وأشار إلى أن البرنامج نظم الأسبوع الماضي دورة تدريبية تستمر حتى الثامن عشر من الشهر المقبل واستهدفت 24 متدرباً ومتدربة من مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة ومزودي المشاريع بالخدمات والباحثين عن فرص عمل لتطوير قدراتهم في مجال إدارة المشاريع والإطار المنطقي للمشاريع وأسلوب إعداد دراسة تعريفية للمشروع ما.

واعتبر أن من أبرز النتائج التي حققها المستفيدون من هذه الدورات يتمثل في تطوير قدرات المتدربين على كيفية تأسيس المشروع واختيار المشروع الملائم لاحتياجات السوق، وكذلك الارتقاء بقدرات المستفيدين في مخاطبة الجهات الممولة للمشاريع.

وأوضح أن البرنامج يستعين بمجموعة من الخبراء والأكاديميين ذوي التخصصات المختلفة في تنفيذ هذه الدورات، لافتاً إلى أن ما نسبة 30% من إجمالي المتدربين شاركوا في أكثر من دورة تدريبية.

وتطرق الكحلوت إلى ما توليه إدارة وكالة الغوث في محافظات غزة من اهتمام وحرص شديدين على مواصلة تقديم الخدمات التدريبية لمختلف الشرائح الاجتماعية المرتبطة أنشطتها بالمشاريع الصغيرة، وذلك انطلاقاً من ارتباط البرنامج التدريبي بدائرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهادفة إلى تخفيف حدة الفقر وتوفير فرص عمل وبالتالي فإن العلاقة بين التمويل والتدريب علاقة تكاملية.