محكمة عوفر تنظر في توقيف عباس زكي ورفاقه العشرة الاربعاء

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

من المقرر أن تنظر المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر صباح الأربعاء في قضية توقيف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي ورفاقه العشر الذين اعتقلوا على مشارف مدينة القدس الأحد الماضي خلال مسيرة سلمية طالبت بحرية التنقل والعبادة على هامش الاحتفالات بأحد الشعانين، إذ سبق وان تم توقيفهم لمدة أربعة أيام تنتهي صباح الاربعاء.

وقالت مصادر متطابقة فان النيابة العسكرية الاسرائيلية سوف تطالب بتمديد اعتقالهم من جديد تحت ذريعة أن التحقيق لم ينتهي بعد، فيما سيطالب محامي الدفاع بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وبهذا الصدد ستنظم اللجان الشعبية بمواجهة الجدار والاستيطان ومختلف المؤسسات المعنية اعتصاما وتظاهرة أمام السجن لحظة تقديم المعتقلين للنظر في قضيتهم، وقال محمد بريجية الناطق الإعلامي باسم الحملة الشعبية لمواجهة الجدار في محافظة بيت لحم بأنه قد تم توجيه الدعوات لمختلف المؤسسات للمشاركة في هذا الاعتصام والتظاهرة من أجل رفع الصوت عاليا ضد سياسة الاحتلال التعسفية واعتداءاته المستمرة ومن اجل الضغط لإطلاق سراح الأسرى، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يرهب هذه الممارسات وسيبقى متمسكا بحقوقه المشروعة حتى تحقيقها بالكامل.