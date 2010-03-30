الجزائر تعتقل عميل للموساد يحمل جواز سفر أوروبي مزور

فلسطين اليوم: وكالات

ذكرت مصادر صحفية جزائرية أن السلطات الأمنية ألقت القبض على شخص يعمل جاسوساً لصالح "الموساد" الإسرائيلي، حيث كان يحمل بحوزته جواز سفر إسباني مزوّر.

وقالت صحيفة "النهار الجديد" الجزائرية: إن أجهزة الأمن الجزائرية اعتقلت الجاسوس الإسرائيلي"ألبرتو" (35 عاماً) بوسط مدينة حاسي مسعود بالقرب من مكتب دراسات مصري متعاقد مع الشركات البترولية.

وأضافت: إنه تمكّن من دخول الجزائر بجواز سفر إسباني مزوّر، مرجحة في الوقت ذاته أن يكون هذا الشخص قد تنكر بهوية سائح إسباني، وقد حصل على تأشير الدخول إلى الجزائر عن طريق إحدى السفارات الجزائرية في أوروبا، قبل أن يلتحق بالعاصمة الجزائرية عبر مدينة برشلونة.

وتابعت الصحيفة: إنه في الوقت الذي شرعت فيه سلطات الأمن الجزائرية في البحث عن ظروف منح تأشيرة لهذا الإسرائيلي الحامل لجواز سفر إسباني مزوّر، تحركت الإدارة الأمريكية على أعلى مستوى للتدخل لدى السلطات الجزائرية، بعد أن لجأ "ألبرتو" إلى السفارة الأمريكية لطلب المساعدة، بسبب انعدام علاقات دبلوماسية بين الجزائر والكيان الصهيوني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها: إن عميل "الموساد" الإسرائيلي كان يتقن اللغة العربية ويتردد بكثرة عن الأحياء الشعبية ويدعي الإسلام، وقد كان يؤدي الصلاة جماعة في مسجد بلال بن رباح بحاسي مسعود ويجالس العامة في المقاهي، ويظهر بملامح عربية.

وأوضحت مصادر متطابقة أن مساعد رئيس جهاز التحقيقات الفدرالي "اف بي أي" جون بيستول الذي زار الجزائر الخميس الماضي، جاء في مهمة لدى السلطات الجزائرية، قصد النظر في قضية الجاسوس الإسرائيلي.