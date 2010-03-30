مستشارة الأسد: الخيار الوحيد الذي تركه لنا أعداؤنا هو المقاومة

فلسطين اليوم : دمشق

صرحت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية بأن موضوع الصراع العربي- الإسرائيلي والسلام "استغرقا نقاشاً مطولاً وحيوياً، خلال جلسات القمة العربية.

وأوضحت شعبان التي حضرت اجتماع القادة المغلق أن النقاش كان "جدياً ومسؤولاً آخذاً في الاعتبار ما تنتظره الجماهير العربية"، مشيرة إلى انه جرى التوصل إلى "اتفاق على دعم المقاومة في كل أشكالها في فلسطين ولبنان وسورية، وأيضاً وقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل".

وتابعت شعبان في تصريحات: "نسعى إلى السلام. لكن إسرائيل يوماً بعد يوم تهاجم وتتوغل وترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وأثبتت مرة بعد الأخرى أنها لا تريد السلام"، مشيرة إلى أن "المقاومة هي الخيار الذي فرضه علينا أعداؤنا بسبب احتلالهم وجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني".

وزادت: "الخيار الوحيد الذي تركه لنا أعداؤنا هو المقاومة".