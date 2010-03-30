مواجهات و إصابات في مسيرة يوم الأرض غرب رام الله

فلسطين اليوم: رام الله

اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة بدرس الفلسطينية الواقعة الى الغرب من مدينة رام الله جراء اعتداء جنود الاحتلال على مسيرة ضد الجدار بمناسبة يوم الأرض.

وأفاد شهود عيان ان المئات من المواطنين و المتضامنين الأجانب توجهوا بمسيرة حاشدة باتجاه منطقة الجدار رفعوا خلالها الإعلام الفلسطينية و أطلقوا العبارات المنددة بمصادرة الأراضي و بناء الجدار على أراضي البلدة.

وكانت لجنة مقاومة الجدار أعلنت يوم امس عن تنظيم الفعالية الرئيسية في منطقة بدرس بمناسبة الذكري 34 ليوم الارض الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت ببناء الجدار في القرية في العام 2003 حيث صادر البناء أكثر من 300 دونما من أراضي القرية.