أين يوجد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح؟

عباس زكي عضو اللجنة المركزية موجود بمعتقل "عوفر"

فلسطين اليوم-رام الله

قالت حركة "فتح" اليوم الاثنين, إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية نقلت عضو لجنتها المركزية عباس زكي إلى معتقل عوفر القريب من رام الله بعد اعتقاله يوم أمس في بيت لحم.

وطالبت الحركة، في بيان لمفوضية العلاقات العربية، الحكومة الإسرائيلية بالإفراج السريع عن زكي، محذرة إياها من استمرار اعتقاله وإخوانه من قيادات الحركة ومن أية نتائج قد تنجم عن استمرار اعتقالهم.

وقالت الحركة إن "موقف الأخ عباس زكي يمثل موقف قيادات حركة فتح وأطرها القيادية، وأن وجوده على رأس المسيرة عمل نضالي يتشرف كل مناضل في الحركة القيام به".

وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت زكي أمس و11 فلسطينيا في القدس خلال مشاركتهم في مسيرة شعبية بمناسبة عيد (الشعانين) المسيحي ونقلتهم إلى سجن عوفر.