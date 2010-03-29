وزير إسرائيلي ينتمي لـ« العمل »: علينا إعادة النظر في مشاركتنا بحكومة نتنياهو

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أعلن وزير الرفاه الاجتماعي الإسرائيلي اسحق هرتسوغ -الذي ينتمي إلى حزب "العمل" بزعامة وزير الحرب أيهود باراك- أن حزبه سيعيد النظر قريباً في مشاركته بالائتلاف الحكومي الذي يهيمن عليه اليمين واليمن المتطرف في إسرائيل.

وأشار هرتسوغ في تصريحاتٍ إذاعية إلى أن كتلة الحزب البرلمانية ستجتمع بعد ما يعرف بـ"عيد الفصح اليهودي" لمناقشة هذا الموضوع.

وقال في هذا السياق: "علينا إعادة النظر في مشاركتنا في الحكومة نظراً إلى برنامجها السياسي، ونوصي بدخول حزب "كاديما" إلى الحكومة"، لافتاً إلى أن "إسرائيل تواجه وضعاً دولياً وتهديدات إيران، وذلك يتطلب تغييرات في هيكلية الائتلاف الحكومي".

ويحظى ائتلاف نتنياهو بـ74 مقعداً في البرلمان، بينها 27 لحزب "الليكود"، و13 لحزب "العمل" من أصل 120 مقعداً في الكنيست، بينما يحظى "كاديما" -الذي ترأسه تسيبي ليفني- بأكبر كتلة برلمانية، إذ يشغل 28 مقعداً.