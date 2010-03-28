كتائب الأقصى تبارك لسرايا القدس عمليتها النوعية "استدراج الأغبياء"

فلسطين اليوم : غزة

باركت كتائب شهداء الأقصى – مجموعات الشهيد أيمن جودة- التابعة لحركة "فتح"، لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عمليتها النوعية التي نفذتها شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الجمعة الماضية.

وقال أبو ثائر المتحدث الرسمي باسم – مجموعات أيمن جودة- لـ"فلسطين اليوم" :" إن عملية "استدراج الأغبياء" التي نفذتها سرايا القدس وما جاء من قبلها من عمليات نوعية للمقاومة من بينها إطلاق الصواريخ على المغتصبات والمدن الصهيونية -والتي قتل جراءها مؤخراً أحد العاملين في مدينة المجدل المحتلة بصواريخ -مجموعات الشهيد أيمن جودة-، هي خير دليلٍ على صدق المجاهدين المرابطين على ثرى الوطن".

وتابع أبو ثائر رسالته قائلاً:" نقول لإخواننا ورفاق دربنا في سرايا القدس إن درب المقاومة والجهاد طويل، وإن الصهاينة باحتلالهم لأرضنا ومقدساتنا سيدفعون الثمن غالياً كما ندفعه نحن الفلسطينيون دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا .. فطوبى لكم .. وبورك جهادكم المقدس".

هذا ونعت كتائب الأقصى شهيد سرايا القدس وقائد عملية "استدراج الأغبياء" سليمان عرفات، الذي عثر على جثمانه الطاهر مساء اليوم الأحد، مؤكدةً أن "دماء الشهداء الطاهرة ما هي إلا وقود يحثنا على المضي بخطىً ثابتة نحو الحرية والكرامة والانعتاق من رجس المحتلين الصهاينة".