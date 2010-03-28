محلل: إسرائيل تلقت ضربة مؤلمة ويجب أخذ تهديداتها على محمل الجد‏

محلل: إسرائيل تلقت ضربة مؤلمة في خانيونس

ويجب أخذ تهديداتها على محمل الجد‏

فلسطين اليوم : غزة

اعتبر الصحفي ناصر اللحام المتخصص في الشؤون الإسرائيلي، أن اختفاء قيادة المقاومة بغزة هذه المرحلة أمرٌ منطقي جداً، متوقعاً أن يرد العدو بشكلٍ جنوني على عملية "استدراج الأغبياء" والتي نفذت يوم الجمعة الماضية شرق خان يونس، جنوب القطاع المحاصر.

وبيَّن اللحام لـ "فلسطين اليوم" أنه يجب أخذ تهديدات العدو على محمل الجد كون إسرائيل تريد أن تحافظ على ماء وجهها وإنها قادرة على الرد، لافتاً في الوقت ذاته إلى حكومة إسرائيل غير جاهزة الآن لموجة جديدة من الصواريخ التي ستستهدف بلدات "غلاف غزة" كون أن رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو يخشى إن فتح حرباً على غزة أن يكون مصيره كمصير سلفه أيهود أولمرت حينما هاجم لبنان.

وفي سؤاله حول إذا ما كان الذي سيتلقى الضربة "حماس" – على اعتبار أنها من يتولى زمام السلطة في غزة- أو "الجهاد الإسلامي" – التي نفذ مقاتلوها العملية -، أجاب اللحام قائلاً:" الحرب على حركة "الجهاد الإسلامي" لم تتوقف للحظة .. المقصود في هذه الحرب هي حركة "حماس" كونها صاحبة السلطة في القطاع".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال قد نقلت عن مصادر عسكرية قولها إن تنظيم "الجهاد الإسلامي" سيدفع ثمناً غالياً جرَّاء تنفيذه لعملية شرق خان يونس.