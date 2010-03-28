قمة سرت تدين اغتيال المبحوح على أرض الإمارات

فلسطين اليوم- وكالات

أدانت القمة العربية العادية الثانية والعشرون التي اختتمت اليوم في مدينة سرت الليبية جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح التي وقعت في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 19 يناير الماضي.

وأكد بيان صادر عن القمة أن هذه الجريمة تمثل انتهاكا لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة وللأعراف والقانون الدولي، كما أدانت استغلال المزايا القنصلية التي منحت لرعايا الدول التي استخدمت جوازات سفرها في عمليه الاغتيال.

وأيدت القمة كافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى أن يمثل هؤلاء المجرمين أمام العدالة، ويؤكد أن "هذا العمل الإجرامي الإرهابي يتطلب تعاون كافة الدول المعنية مع أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي وملاحقة هذه العصابة الإجرامية ومحاسبتها في إطار الاتفاقيات الدولية والقوانين التي يجب أن تسرى على كافة الدول" .