زكارنه: رواتب الموظفين تشهد زيادات ملموسة بعد الاتفاق مع الحكومة

فلسطين اليوم-رام الله

طمأن بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، الموظفين بأنه تم تنفيذ جميع بنود الاتفاق الثمانية كاملة، وأن رواتب الموظفين ستشهد زيادة ملموسة 'مع بعض التحفظات حول تنفيذ بند علاوة الإشراف'.

وقال زكارنة، في بيان صحفي، إن النقابة تحمل بعض المسؤولين في وزارة المالية التأخير في تنفيذ الاتفاق، وإن النقابة ستعمل من أجل تنفيذ الاتفاق سريعا، خاصة أنه جرى المصادقة عليها من رئيس الوزراء والوزارات المسؤولة عن تنفيذه.

وثمن زكارنة 'عاليا جهد العاملين في مديرية الرواتب بوزارة المالية على سرعة تنفيذ الاتفاق'، مطالبا المحاسب العام بـ'الالتزام بالقانون والحوار السائد الآن بين النقابة والحكومة وعدم الاجتهاد الشخصي'.

وأضاف أن النقابة مستمرة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتابع حل الإشكالات الأخرى، مثل تنفيذ علاوة المخاطرة وعلاوة أخرى لأبناء القدس، وتسكين القانونيين وتسكين من لم يتم تسكينهم، وتساءل عن دفع العلاوة للوزارات غير المسكنة للمدراء العامون والوكلاء ولا تدفع للفئات الأخرى.

وبين زكارنة أنه لا صحة للشائعات حول وقف علاوة المؤهلات العلمية من ماجستير ودكتوراة، موضحا أنه 'يجوز الجمع بين علاوة المؤهل والاختصاص'، وبين أن النقابة تتابع علاوة الاختصاص والعلاوة الإدارية لكي يتم دفع أيهما أعلى وبشكل خاص المهندسين.