بيرس يزعم: حكومة نتانياهو انتهكت « وضع الاستيطان بشرقي القدس »

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

حكومة نتانياهو انتهكت الوضع القائم فيما يتعلق باعمال البناء الإستيطاني في شرقي القدس المحتلة عندما أخذت تصادق على البناء لليهود حتى في أحياء عربية في شرقي المدينة. هذا ما يعتقده رئيس دولة الإحتلال شمعون بيرس – حسب ما زعمته صحيفة (هآرتس) اليوم.

وتقول الصحيفة ان بيرس وجه انتقادا الى سياسة حكومة نتنياهو بهذا الخصوص في محادثات أجراها خلال الأسبوعين الأخيرين مع نتانياهو وبعض الوزراء. ويرى بيرس ان السبيل الى حل الازمة الراهنة مع الامريكيين هو ان تعلن اسرائيل عن الحد من البناء في شرقي القدس المحتلة بحيث سينحصر في الأحياء اليهودية فقط مع عدم السماح لليهود بالبناء في أحياء مثل الشيخ جراح. ونسبت (هآرتس) الى بيرس قوله ان حكومات سابقة بينها حكومتا بيغين وشمير قامت باعمال بناء في أحياء يهودية بشرقي القدس، غير انها امتنعت عن البناء في الأحياء العربية، لذا وافق العالم أجمع على هذا البناء الذي لم يشكل عرقلة تعترض سبيل المفاوضات-حسيب تعبيره.