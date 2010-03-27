التشريعي يستنكر احتجاز الاحتلال وفدا برلمانيا كان بضيافته

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

استنكرت الأمانة العامة للمجلس التشريعي برام الله قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحجز و تأخير الوفد البرلماني البولندي لمدة ليلة كاملة أثناء مغادرته عبر مطار "تل أبيب" بعد أن أمضى خمسة أيام في الأراضي الفلسطينية في ضيافة المجلس التشريعي الفلسطيني.

و ذكرت الأمانة العامة للتشريعي ان الوفد البرلماني البولندي برئاسة "بولانتا شبينسكا" و يمثل أعضاء جمعية الصداقة الفلسطينية – البولندية قام أثناء زيارته للأراضي الفلسطينية بالاطلاع على حجم المعاناة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني من خلال لقاءاته مع النواب من المجلس التشريعي او من خلال جولاته التي قام بها في مدينة القدس المحتلة و مدينة بيت لحم و مدينة الخليل و غيرها من المناطق الفلسطينية

و أكدت الأمانة العامة أن الوفد البولندي تأثر من حجم المعاناة التي شاهدها خلال جولاته من حصار للقدس و جدار فصل عنصري في بيت لحم و الخليل، ووعد بنقل هذه المعاناة إلى البرلمان البولندي و البرلمان الأوروبي و هذا بالتأكيد ما أزعج قوات الاحتلال الإسرائيلي.