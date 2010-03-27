البطش: على القادة العرب تشكيل محور عربي يتصدى لمؤامرات « إسرائيل »

فلسطين اليوم – غزة

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خالد البطش اليوم السبت إن رسالة الشعب الفلسطيني اليوم رسالة موحدة بدءاً بالجهاد الإسلامي و معها كل الفصائل الفلسطينية و انتهاء بآخر جريح جرح أمس في معركة خانيونس البطولية.

و قال البطش في تصريح لإذاعة صوت القدس:" إن رسالة الشعب الفلسطيني و التي أرسلها من خلال المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي نظمتها حركة الجهاد الإسلامي بعنوان "صرخة القدس من غزة إلى القمة" في ميدان فلسطين في مدينة غزة اليوم مفادها أن الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة المقاومة و نصرة المقدسات و حمايتها".

و طالب البطش القادة العرب المجتمعين في مدينة سرت الليبية أن يأخذوا قرارات جريئة يتم تطبيقها على ارض الواقع تتمثل في إغلاق السفارات الصهيونية في بلادهم و رفع الحصار عن غزة و تشكيل محور عربي يتصدى لكل المؤامرات الإسرائيلية في المنطقة.

و دعا البطش القادة المجتمعين في القمة العربية أن يعطوا اهتمامهم لأهالي القدس الذين يحمون الأقصى الذي يتعرض لهجمة شرسة تشنها قوات الحرب الصهيونية جهاراً نهاراً بصدورهم العارية، محذرا من انه إذا لم يتدارك العرب الأمر فإن الأقصى سيهود و سيضيع من بين أيدينا.

و في تعليقه على مطالب قطر و ليبيا بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال ، قال البطش: "نحن نرحب بأي قرار من شأنه أن يدعم المقاومة و صمود شعبنا الفلسطيني، و اعتبار هذا الخيار هو الأوحد لاسترداد الحقوق المسلوبة".