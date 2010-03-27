السرايا تستهدف قوة إسرائيلية خاصة بقذيفتي هاون شرق خان يونس

فلسطين اليوم : غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها عن استهداف قوة إسرائيلية خاصة توغلت شرق بلدة عبسان الجديدة بخان يونس بقذيفتي هاون.

وقالت السرايا في بيانٍ وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه :" ففي تمام الساعة 2:14 من فجر اليوم السبت 11 من ربيع الآخر 1431هـ، الموافق 27-03-2010م، تمكنت "وحدة المدفعية" التابعة لسرايا القدس من استهداف قوة صهيونية خاصة توغلت برفقة عدد من الآليات العسكرية شرق بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس بقذيفتي هاون".

وأكد بيان سرايا القدس أن "هذه المهمة الجهادية تؤكد جاهزيتها التامة لصد أي توغل صهيوني علي أعتاب قطاعنا الصامد رغم الجراح، وأن مازال في جعبتنا المزيد ما يؤلم العدو ويردعه عن عدوانه المتواصل بحق شعبنا ومقدساتنا الإسلامية".