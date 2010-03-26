يديعوت: سرايا القدس قتلت الضابط كما قتل حزب الله شقيقه قبل 12 عاما

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن شقيق نائب كتيبة لواء جولاني النقيب اليزر بيرتس والذي قتل عصر اليوم الجمعة، خلال اشتباك مع عناصر سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي شرقي خان يونس، قتل شقيقه الأكبر الرائد اورئيل بيرتس قبل 12 عاماً خلال اشتباك مع مقاتلين من حزب الله اللبناني.

وكان اليزر قد قتل -حسب قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال- جراء انفجار قنبلة يدوية كان يحملها داخل سترته الواقية، فيما قتل شقيقة الأكبر اورئيل بتاريخ 25 نوفمبر 1998م، بنفس الطريقة، حيث قتل بعد أن انفجرت قنبلة يدوية كان يحملها في سترته خلال اشتباك مع عناصر من حزب الله.