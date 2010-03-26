حسام حسن‏:‏ لم أجدد عقدي‏

فلسطين اليوم-الأهرام المصرية
منذ أن تولي قيادة الزمالك وقطار الفريق ينطلق نحو المقدمة حتي أصبح حلم الفوز بالدوري يراود جماهيره.. حول أسرار الفريق ومستقبله يتحدث حسام حسن لـرياضة الجمعة في هذا الحوار:
في البداية ما تقويمك لتجربتك مع الزمالك؟
* لا أستطيع أن أقيم نفسي, لكن النتائج تتحدث عن نفسها, والأداء يراه الجميع, لهذا أترك التقويم للحكماء والمنصفين.
وكيف تري فرصة الفريق في المنافسة علي الدوري؟
* هدفي الفوز في كل المباريات المقبلة حتي نجني ثمار المجهود الذي يبذله الجهاز الفني واللاعبون ونكافئ الجمهور الذي يزحف خلفنا, وننتظر نتائج المنافسين ويتضح شكل المنافسة في النهاية.
وهل تم التجديد للجهاز الفني؟
* موضوع التجديد من اختصاص مجلس الإدارة, ولم يتحدث معي أحد فيه حتي الآن, ولم أسع لإثارته من قريب أو بعيد, لأن كل تركيزي مع الفريق.
بعيدا عن الجهاز لماذا لم يتم التجديد لأحمد غانم سلطان؟
* تجديد عقد اللاعب تم حسمه معه ولا توجد أدني مشكلة في الأمر, لأنه متمسك بالنادي ونحن لن نفرط فيه.
وأين الثنائي أديكو ورحيم أيو؟
* جميع اللاعبين في الصورة ومادام اللاعب يتدرب بجدية فله مكان في الفريق وتبقي عملية المشاركة مسئولية الجهاز الفني الذي يقرر مجموعة اللاعبين لكل مباراة.
وماذا عن الميرغني وسيد مسعد؟
* الميرغني لا يشارك لأنه يوجد سبعة لاعبين في مركزه هو أقلهم خبرة, وسيد مسعد أبعدته الإصابة ومشكلته الأخيرة مع سائق التاكسي.
وما موقف أيمن عبدالعزيز؟
* أيمن كان معارا لنادي ديار بكر وانتهت إعارته, وعودته للنادي أمر طبيعي, لكن الاعتماد عليه في المباريات يحتاج إلي وقت.
وهل أغلقت ملف التفاوض مع الحضري؟
* لم أتفاوض مع الحضري ولم نفكر فيه لأن الزمالك به ثلاثة حراس علي أعلي مستوي وهم: عبدالواحد السيد, ومحمد عبدالمنصف, وعماد السيد.
ولماذا تضع أولوية للتفاوض مع لاعبي الأهلي؟
* هذا كلام غير صحيح, ولم أفاوض أي لاعب من الأهلي لأنني أثق في جميع لاعبي الزمالك الذين يملكون الكثير من الإمكانات الفنية.
وأين حازم إمام؟
* حازم لاعب جيد لكنه ضحية مشكلاته الشخصية التي تفقد أي لاعب صوابه, وللأسف نحن نقدر ظروفه لكنه ارتكب أخطاء في حق الجهاز الفني, ومع هذا نريد أن نساعده حتي يعود لصفوف الفريق, وكل ما يقال عن مفاوضات أي ناد معه غير صحيح لأن عقده مع الزمالك ممتد5 سنوات ولا توجد به أي ثغرة يمكن استغلالها.
رفضت أبوكونيه وأنت تدرب المصري فلماذا وافقت عليه الآن؟
* لم أرفضه وتعاقدت معه مقابل35 ألف دولار, لكن مجلس الإدارة حقق مكاسب مادية من الصفقة وفرط في اللاعب برغم إمكاناته الفنية الرائعة, فهو مكسب لأي فريق.
برغم الفوز ألا تري أن أداء الفريق تراجع في المباريات الأخيرة؟
* الفريق واجه تحديات كثيرة في الفترة الأخيرة, فقد لعب5 مباريات خارج أرضه مع بتروجت والإسماعيلي والجيش والجونة والاتحاد, وتعرض اللاعبون للإجهاد ومع هذا حافظوا علي اللعب من أجل الفوز.
ولماذا لعبت من أجل التعادل أمام الإسماعيلي؟
* إطلاقا فقد لعبت بالمجموعة نفسها من اللاعبين, وكان الزمالك الأكثر فرصا للتهديف, لكن لم يحالفنا التوفيق.
مباراة الإنتاج الحربي هي المباراة الرابعة لأحمد جعفر دون أن يسجل هدفا.. فما تعليقك؟
* أحمد جعفر سجل7 أهداف حتي الآن وهذا معدل طيب, ويتعرض لضغوط لابتعاده عن التهديف, ولكن عندما يحالفه التوفيق سيعاود التسجيل.
ولماذا تلعب برأس حربة واحد؟
* هذه طريقتي الفنية التي أؤمن بها وحققنا بها الفوز وأنا مسئول عنها.
وهل عادت المياه إلي مجاريها بينك وبين مدربي الزمالك؟
* أهتم فقط بعملي كمدير فني وأحترم بشدة مجلس الإدارة وليست لي خصومة مع أحد ولا أعلق علي رد فعل أي مدرب.
ألا تري أن إهدار الفرص أصبح ظاهرة في الفريق؟
* أعترف أن اللاعبين يهدرون فرصا كثيرة محققة, ومهمتنا كجهاز فني اكتشاف الأخطاء وعلاجها.