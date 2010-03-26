حسام حسن‏:‏ لم أجدد عقدي‏

فلسطين اليوم-الأهرام المصرية

منذ أن تولي قيادة الزمالك وقطار الفريق ينطلق نحو المقدمة حتي أصبح حلم الفوز بالدوري يراود جماهيره‏..‏ حول أسرار الفريق ومستقبله يتحدث حسام حسن لـرياضة الجمعة في هذا الحوار‏:‏

في البداية ما تقويمك لتجربتك مع الزمالك؟

‏*‏ لا أستطيع أن أقيم نفسي‏,‏ لكن النتائج تتحدث عن نفسها‏,‏ والأداء يراه الجميع‏,‏ لهذا أترك التقويم للحكماء والمنصفين‏.‏

وكيف تري فرصة الفريق في المنافسة علي الدوري؟

‏*‏ هدفي الفوز في كل المباريات المقبلة حتي نجني ثمار المجهود الذي يبذله الجهاز الفني واللاعبون ونكافئ الجمهور الذي يزحف خلفنا‏,‏ وننتظر نتائج المنافسين ويتضح شكل المنافسة في النهاية‏.‏

وهل تم التجديد للجهاز الفني؟

‏*‏ موضوع التجديد من اختصاص مجلس الإدارة‏,‏ ولم يتحدث معي أحد فيه حتي الآن‏,‏ ولم أسع لإثارته من قريب أو بعيد‏,‏ لأن كل تركيزي مع الفريق‏.‏

بعيدا عن الجهاز لماذا لم يتم التجديد لأحمد غانم سلطان؟

‏*‏ تجديد عقد اللاعب تم حسمه معه ولا توجد أدني مشكلة في الأمر‏,‏ لأنه متمسك بالنادي ونحن لن نفرط فيه‏.‏

وأين الثنائي أديكو ورحيم أيو؟

‏*‏ جميع اللاعبين في الصورة ومادام اللاعب يتدرب بجدية فله مكان في الفريق وتبقي عملية المشاركة مسئولية الجهاز الفني الذي يقرر مجموعة اللاعبين لكل مباراة‏.‏

وماذا عن الميرغني وسيد مسعد؟

‏*‏ الميرغني لا يشارك لأنه يوجد سبعة لاعبين في مركزه هو أقلهم خبرة‏,‏ وسيد مسعد أبعدته الإصابة ومشكلته الأخيرة مع سائق التاكسي‏.‏

وما موقف أيمن عبدالعزيز؟

‏*‏ أيمن كان معارا لنادي ديار بكر وانتهت إعارته‏,‏ وعودته للنادي أمر طبيعي‏,‏ لكن الاعتماد عليه في المباريات يحتاج إلي وقت‏.‏

وهل أغلقت ملف التفاوض مع الحضري؟

‏*‏ لم أتفاوض مع الحضري ولم نفكر فيه لأن الزمالك به ثلاثة حراس علي أعلي مستوي وهم‏:‏ عبدالواحد السيد‏,‏ ومحمد عبدالمنصف‏,‏ وعماد السيد‏.‏

ولماذا تضع أولوية للتفاوض مع لاعبي الأهلي؟

‏*‏ هذا كلام غير صحيح‏,‏ ولم أفاوض أي لاعب من الأهلي لأنني أثق في جميع لاعبي الزمالك الذين يملكون الكثير من الإمكانات الفنية‏.‏

وأين حازم إمام؟

‏*‏ حازم لاعب جيد لكنه ضحية مشكلاته الشخصية التي تفقد أي لاعب صوابه‏,‏ وللأسف نحن نقدر ظروفه لكنه ارتكب أخطاء في حق الجهاز الفني‏,‏ ومع هذا نريد أن نساعده حتي يعود لصفوف الفريق‏,‏ وكل ما يقال عن مفاوضات أي ناد معه غير صحيح لأن عقده مع الزمالك ممتد‏5‏ سنوات ولا توجد به أي ثغرة يمكن استغلالها‏.‏

رفضت أبوكونيه وأنت تدرب المصري فلماذا وافقت عليه الآن؟

‏*‏ لم أرفضه وتعاقدت معه مقابل‏35‏ ألف دولار‏,‏ لكن مجلس الإدارة حقق مكاسب مادية من الصفقة وفرط في اللاعب برغم إمكاناته الفنية الرائعة‏,‏ فهو مكسب لأي فريق‏.‏

برغم الفوز ألا تري أن أداء الفريق تراجع في المباريات الأخيرة؟

‏*‏ الفريق واجه تحديات كثيرة في الفترة الأخيرة‏,‏ فقد لعب‏5‏ مباريات خارج أرضه مع بتروجت والإسماعيلي والجيش والجونة والاتحاد‏,‏ وتعرض اللاعبون للإجهاد ومع هذا حافظوا علي اللعب من أجل الفوز‏.‏

ولماذا لعبت من أجل التعادل أمام الإسماعيلي؟

‏*‏ إطلاقا فقد لعبت بالمجموعة نفسها من اللاعبين‏,‏ وكان الزمالك الأكثر فرصا للتهديف‏,‏ لكن لم يحالفنا التوفيق‏.‏

مباراة الإنتاج الحربي هي المباراة الرابعة لأحمد جعفر دون أن يسجل هدفا‏..‏ فما تعليقك؟

‏*‏ أحمد جعفر سجل‏7‏ أهداف حتي الآن وهذا معدل طيب‏,‏ ويتعرض لضغوط لابتعاده عن التهديف‏,‏ ولكن عندما يحالفه التوفيق سيعاود التسجيل‏.‏

ولماذا تلعب برأس حربة واحد؟

‏*‏ هذه طريقتي الفنية التي أؤمن بها وحققنا بها الفوز وأنا مسئول عنها‏.‏

وهل عادت المياه إلي مجاريها بينك وبين مدربي الزمالك؟

‏*‏ أهتم فقط بعملي كمدير فني وأحترم بشدة مجلس الإدارة وليست لي خصومة مع أحد ولا أعلق علي رد فعل أي مدرب‏.‏

ألا تري أن إهدار الفرص أصبح ظاهرة في الفريق؟

‏*‏ أعترف أن اللاعبين يهدرون فرصا كثيرة محققة‏,‏ ومهمتنا كجهاز فني اكتشاف الأخطاء وعلاجها‏.‏