ليبرمان : لا يمكن أن نتنازل عن الاستيطان في شرقي القدس

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء اليوم الخميس أنه لا يمكن لإسرائيل التنازل عن البناء شرقي القدس المحتلة على اعتبارها "عاصمة لإسرائيل" وليست مستوطنة-حسب زعمه . وأكد ليبرمان في حديث للقناة المتلفزة الثانية أن إسرائيل لا تريد خوض أي مواجهة مع الإدارة الأميركية لكنها لن تتنازل عن حقها الأساسي في تطوير "العاصمة"-حسب تعبيره .

ورأى ليبرمان أن جوهر المشكلة يعود إلى الوهم السائد في الغرب بأن انسحاب إسرائيل إلى حدود 67 سيحقق السلام فيما ستزيد خطوة كهذه في حقيقة الأمر من حدة الصراع-حسب قوله .