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ليبرمان : لا يمكن أن نتنازل عن الاستيطان في شرقي القدس

  • 20:33 - 25 مارس 2010
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فلسطين اليوم-القدس المحتلة  

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء اليوم الخميس أنه لا يمكن لإسرائيل التنازل عن البناء شرقي القدس المحتلة على اعتبارها "عاصمة لإسرائيل" وليست مستوطنة-حسب زعمه . وأكد ليبرمان في حديث للقناة المتلفزة الثانية أن إسرائيل لا تريد خوض أي مواجهة مع الإدارة الأميركية لكنها لن تتنازل عن حقها الأساسي في تطوير "العاصمة"-حسب تعبيره .

 

ورأى ليبرمان أن جوهر المشكلة يعود إلى الوهم السائد في الغرب بأن انسحاب إسرائيل إلى حدود 67 سيحقق السلام فيما ستزيد خطوة كهذه في حقيقة الأمر من حدة الصراع-حسب قوله . 

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