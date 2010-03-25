13 مطلباً أمريكياً ينتظر الرد عليها من قبل نتنياهو اليوم

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الخميس عن المطالب التي حددها الرئيس الأمريكي أوباما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من المشاورات التي أجراها نتانياهو مع مساعديه في واشنطن - قولها إن اوباما حدد لنتانياهو 13 مطلبا يتوقع أن يردّ عليها نتانياهو بالإيجاب حتى عودته إلى إسرائيل اليوم.

ويهدف اوباما من وراء هذه المطالب اتخاذ خطوات لبناء الثقة تجاه الجانب الفلسطيني تسهم في جلبه إلى طاولة المفاوضات وإقناعه بان أمريكا هي وسيط نزيه.

ومن بين مطالب اوباما من نتانياهو - بحسب (يديعوت) - التعهد بان يستمر تجميد البناء في المستوطنات ما بعد فترة الأشهر العشرة التي حددتها الحكومة أي - حتى بعد موعد 26 من أيلول سبتمبر القادم. كما يتوقع اوباما بان تضمن الأجهزة - التي أقامها نتانياهو للإشراف على لجم البناء في منطقة القدس - بعدم البناء في الأحياء الفلسطينية في شرقي المدينة.

أما المطلب أو "التوقع" الأمريكي الثاني من قبل اوباما فهو - بحسب (يديعوت) - أن تنقل إسرائيل إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية الكاملة جميع المناطق في الضفة الغربية التي كانت تخضع لسيطرة الفلسطينيين حتى أيلول سبتمبر عام 2000 والتي استولت عليها إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية.

وتقول (يديعوت) إن باقي المطالب الأمريكية من نتانياهو تتعلق باتخاذ سلسلة بوادر حسن النية تجاه أبو مازن بينها الإفراج عن مئات وحتى 1000 من السجناء الأمنيين وغني عن البيان بان هذه البوادر ستكون أحادية الجانب بمعنى انه يتوقع من إسرائيل تنفيذ هذه البوادر دون تلقي أي بادرة حسن النية من الطرف الفلسطيني.

وتضيف الصحيفة انه بعد ذلك ستأتي "واسطة العقد" من ناحية اوباما: الشروع في المفاوضات حول الوضع الدائم والتي سيتم انجازها في غضون عامين من موعد بدئها.