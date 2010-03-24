توقيع أكبر اتفاقية بتاريخ التأمين الفلسطيني بقرابة مليوني دولار

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

وقعت شركتا سنيورة للصناعات الغذائية والمشرق للتأمين، اليوم، أكبر اتفاقية تعويض في تاريخ التأمين الفلسطيني، بقيمة 1.950.000 دولار، وذلك في مقر شركة سنيورة بالقدس المحتلة.

وجاءت الاتفاقية تعويضا عن أضرار حادث الحريق الذي ألم بمصنع شركة سنيورة في الخامس عشر من أيار عام 2005، وبذلك يكون هذا المبلغ هو الأعلى الذي تدفعه شركة تأمين وطنية منذ إنشاء شركات التأمين في الوطن.

وقال مجدي الشريف مدير عام شركة سنيورة للصناعات الغذائية، بمؤتمر صحفي أعقب التوقيع على الاتفاقية،'إن الشركة تعبر عن سعادتها البالغة بحصولها على هذا التعويض، مشيدا بشركة المشرق للتأمين ووقفتها المسؤولة إلى جانب شركته ومصداقيتها العالية في التعامل مع زبائنها. وشكر الشريف كل من وقف إلى جانب الشركة في تلك المرحلة العصيبة'.

وأضاف الشريف' أن الشركة استطاعت أن تتخطى كافة العقبات والتحديات من خلال امتلاكها مهارات عالية وكوادر فنية تتمتع بقدرات فريدة، مما مكنها من تجاوز المحنة سريعاً وإعادة افتتاح المصنع بوقت قياسي.

من ناحيته، أشار سميح خليل إلى أن تسوية هذا الحادث يلقى ضوءا جديدا على كيفية تعاطي شركة المشرق للتأمين مع مسؤولياتها الأخلاقية والاقتصادية تجاه مؤمنيها، وأكد أن هذا الحدث يبرز مدى أهمية التأمين باعتباره حاجة ماسة وأساسية للمجتمع وحماية لا غنى عنها للاقتصاد الوطني واقتصاديات الأفراد أيضا، وخاصة عندما تقع الحوادث وتصيب بأضرارها الأشخاص والممتلكات.

وأضاف أن شركة المشرق للتأمين تأمل في أن تسهم اتفاقيتنا مع السادة في شركة سنيورة للصناعات الغذائية في تعزيز مصداقية قطاع التأمين في أعين الجمهور الفلسطيني، ورفع درجة الوعي بأهميته وتعظيم الثقافة التأمينية بصفة عامة.

وقال المهندس علي العقاد رئيس العمليات في مجموعة أيبك، إن المجموعة بصدد توسعات إستراتيجية حيث استثمرت الشركة سبعة ملايين دولار من اجل تجديد مصنع سنيورة وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة، بهدف إضافة المزيد من التحسينات على منتجات الشركة، مضيفاً أن سنيورة تتميز بجودة منتجاتها العالية التي حازت على ثقة المستهلكين على الدوام.

يذكر أن شركة سنيورة للصناعات الغذائية هي إحدى استثمارات الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار 'أيبك' وتحتفظ مصانع الشركة في الأردن وفلسطين.