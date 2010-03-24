مستوطن يطلق النار على مواطنين جنوب نابلس

فلسطين اليوم : نابلس والوكالات

فَتَح مستوطن يهودي نيران سلاحه باتجاه عدد من المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيتا بالضفة المحتلة في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، دون وقوع إصابات.

وقال شهود عيان:" إن سيارة إسرائيلية بيضاء اللون وصلت إلى مدخل القرية من جهة حاجز زعترة باتجاه المستوطنات القريبة من نابلس، وعند وصولها إلى مدخل القرية قام المستوطن بإطلاق عدد من الأعيرة النارية ولاذ بالفرار بسرعة".

وفي سياق متصل، نصب جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء حاجزاً عسكرياً على مدخل البلدة.

وقالت مصادر إعلامية :" إن مركبتين تابعتين إلى ما يسمى حرس الحدود الإسرائيلي نصبت حاجزا عسكريا طياراً "مفاجئاً" على مدخل البلدة وأوقفت عدد من المركبات ودققت في البطاقات الشخصية للركاب".

ويستخدم المستوطنون بالعادة طريق مدينة نابلس التي تمر بالقرب من بلدة بيتا ويخترق بلدة حواره باتجاه عدد من المستوطنات أهمها مستوطنة ايتمار وبراخا ويتسهار والون مريه.