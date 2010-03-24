« حماس » ترحب بقرار الحكومة البريطانية طرد دبلوماسي إسرائيلي من لندن

فلسطين اليوم : غزة

اعتبرت حركة "حماس" قرار الحكومة البريطانية طرد دبلوماسي إسرائيلي يعمل في السفارة الإسرائيلية في لندن لتورطه في اغتيال القيادي محمود المبحوح خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية.

وشدد المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس" فوزي برهوم في تصريح صحفي مكتوب على أن قرار الحكومة البريطانية دليل قاطع على ممارسة الاحتلال إرهاب الدولة وعلى ارتكابه جريمة مركبة ومعقدة عبر تزويره لجوازات سفر أجنبية في اغتيال المبحوح.

وطالب الدول التي استخدم الاحتلال جوازاتها المزورة في عملية الاغتيال للبدء بمرحلة نشطة وفاعلة باطلاع جهات الاختصاص الدولية على كل ما ثبت بحق قادة وسفراء الاحتلال، داعياً لاتخاذ خطوات لعزل ومحاكمة قادة الاحتلال، وأن لا يكون لأي دولة مبرر بالتستر على هذه الجريمة.

وكشف عن استعداد حركة حماس للتعاون مع أي طرف سيقوم بتقديم قادة الاحتلال المجرمين والمتورطين في عملية الاغتيال للقيادي في "حماس"، مستطرداً:" يجب على الجميع أن يفضح جرائم الاحتلال ويبدأ بحركة نشطة للكشف عن ملابسات هذه الجريمة".