أموال الأهلي أول أزمات المحمدي مع الزمالك وحازم يغيب أمام الأنتاج

القاهرة/ مبكرا جدا بدأت الخلافات بين حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك القادم من الأهلي ومسؤولي ناديه بعد أن طالب اللاعب بالحصول على 300 ألف دولار دفعها اللاعب للحصول على الاستغناء الخاص به من القلعة الحمراء قبل أن يرتدي القميص الأبيض فرفض عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة الزمالك.

وعلم "سوبر" أن هشام حسن مدير أعمال اللاعب لا زال يحاول مع مسؤولي النادي للحصول ولو على نسبة من المبلغ خاصة أن اللاعب انتقل للزمالك مجانا دون دفع أي مبلغ للأهلي ولا يحصل سوى على راتبه الشهري ويرغب الوصول بالنسبة إلى 50% من المبلغ.

وبناء على نصيحة مدير أعماله قرر المحمدي طلب وساطة حسام حسن المدير الفني للزمالك وتوأمه ابراهيم حسن المنسق العام لفريق الكرة في حل الأزمة لكنه ينتظر الوقت المناسب للحديث مع التوأم في هذا الأمر.

الزمالك يعلن قائمة مباراة الانتاج وحازم أبرز الغائبين

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدير الفني حسام حسن قائمة الفريق الابيض لمباراة الانتاج الحربي التي ستقام مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة رقم 23 من عمر الدوري المصري الممتاز وكان حازم إمام أبرز الغائبين عنها.

وغاب إمام عن تدريب الفريق الزملكاوي استعداداً لمباراة الانتاج مما جعل إبراهيم حسن منسق الكرة بالنادي يتوعد بتوقيع عقوبات رادعة عليه.

وعاد لقائمة المدرب حسام حسن والتي ضمت 22 لاعباً لاعب الوسط أحمد عبد الرؤوف، بينما لم يتواجد أحمد فتحي (بوجي) ومصطفى حجاب ومحمد إبراهيم ومارسيل أديكو وأحمد الميرغني.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب أندية البطولة المحلية برصيد 40 نقطة وبفارق ست نقاط عن الأهلي المتبقي له مباراة مؤجلة.

قائمة الزمالك

حراسة المرمى: عبدالواحد السيد ومحمد عبدالمنصف وعماد السيد.

الدفاع: محمود فتح الله وعمرو عادل وعمرو الصفتى وأحمد مجدى وصبرى رحيل وعمر جابر وهانى سعيد ومحمد عبدالشافى وأحمد غانم.

الوسط: إبراهيم صلاح وأحمد عبدالرؤوف وحسن مصطفى وحسين ياسر المحمدى وعلاء على ورحيم أيو.

الهجوم: محمود عبدالرازق (شيكابالا) وحسام عرفات وأحمد جعفر وشريف أشرف.