مقتل جندي إسرائيلي واعتقال ثلاثة فلسطينيين قرب كوسوفيم

فلسطين اليوم: ترجمة خاصة

قتل جندي إسرائيلي مساء اليوم الاثنين بالقرب من موقع كوسوفيم العسكري الواقع شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة خلال كمين للمقاومة .

وقال شهود عيان في المنطقة انهم سمعوا صوت إطلاق نار كثيف في محيط المستوطنة المذكورة .

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أن التحقيقات الأولى تفيد بأن الجيش الإسرائيلي اشتبه بوجود خلية فلسطينية تتسلل عبر السياج الحدودي الأمر الذي دفع قوة إسرائيلية ثانية لإطلاق النار نحو الأجسام المشبوه، ولاحقا تبين أن قوة من لواء جولاني رصدت عن طريق الخطأ الجنود اعتقادا من أنهم فلسطينيين وأطلقت النار نحوهم مما أدى لمقتل أحد الجنود ولا زال لم يعلن عن مصير الجنديين الآخرين.

وتضاربت الرواية الإسرائيلية حيث ذكرت إذاعة الجيش في بداية الأمر أن جنود الاحتلال تمكنوا من اعتقال ثلاثة عمال فلسطينيين حاولوا التسلل عبر الشريط الحدودي بالقرب من موقع كيسوفيم العسكري شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

فيما أشار مراسلنا أن إطلاق النار استمر قرابة نصف ساعة في المكان فيما حلقت طائرات هليوكبتر في المكان .

وذكرت مصادر فلسطينية أن تضارب الرواية الإسرائيلية حول ما جرى يدلل أن هناك عدد من الجرحى والقتلى وقع خلال الاشتباك الأمر الذي عكس تضارب في الرواية الإسرائيلية .

فيما أكدت القناة الثانية الإسرائيلية رواية أخرى لما جرى حيث أشارت أن تبادل لإطلاق النار جرى بين قوتين لجيش الاحتلال عن طريق الخطأ .

وأضافت أنه وبعد سماع قائد القوة الأولى عبر جهاز الإرسال ( الماخشير) بان هناك خطأ بين القوتين أعطى تعليماته لكافة الجنود بوقف إطلاق النار .. وعندما توقف إطلاق النار وصلت قوة أخرى للمكان قامت بتطويق الثلاثة فلسطينيين الذي كانوا يحاولون التسلل وتم تسليمهم لضابط جهاز الشاباك للتحقيق معهم

في السياق ذاته أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة مواطن فلسطيني في منطقة القرارة جراء إطلاق النار الكثيف من قبل الأبراج العسكرية الإسرائيلية .