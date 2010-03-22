أحرار: نقل الأسير الوزير وصفي قبها إلى سجن مجدو

فلسطين اليوم: غزة

علم مركز أحرار لدارسات الأسرى وحقوق الإنسان أن مصلحة السجون الإسرائيلية أقدمت صبيحة هذا اليوم الأحد على نقل وزير الأسرى السابق ووزير الدولية المهندس وصفي قبها من سجن النقب الصحراوي إلى سجن مجدو شمال فلسطين المحتلة.

وقال فؤاد الخفش أن الوزير قبها هو أقدم أسير إداري في سجون الاحتلال وانه معتقل من 25/7/2007 ، ويتم تجديد اعتقاله كل فتره من دون توجيه أي تهمه له سوى ادعاءات بوجود ملف سري يشكل خطر على امن المنطقة.

وأضاف الخفش أن الوزير قبها والذي يحمل شهادة الماجستير في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية عانى مرات عديدة من تكرار اعتقاله وتحويل للاعتقال الإداري واستمرار احتجازه لسنوات طويلة تحت نير هذا الاعتقال المنافي للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وذكر الخفش أن الوزير قبها يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وانه تم نقله قبل أسبوع لمستشفى السجون نتيجة تردي وضعه الصحي واحمرار جلده وهو لم يشفى بشكل نهائي من احمرار الجلد .

وطالب الخفش المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل وتفعيل قضية الأسرى الإداريين وعلى رأسهم عميد الأسرى الإداريين المهندس وصفي قبها .