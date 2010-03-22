كلنتون: التزام الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل قوي ولا يمكن ضعضعته

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

نقلت وسائل إعلام الإحتلال عن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تأكيدها ان التزام الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل قوي ولا يمكن ضعضعته.وأشارت بهذا الصدد إلى أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن التزامها بفرض عقوبات صارمة على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي-حسب تعبيرها.وأضافت تقول إن النظام في طهران أصبح يشكل تهديداً على منطقة الشرق الأوسط وعلى الشعب الإيراني-حسب زعمها.

من جهة أخرى أكدت أنه يتوجب على جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل اتخاذ خيارات صعبة ولكن ضرورية من أجل السير في طريق السلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة. وجاءت أقوال كلينتون هذه في مقتطفات من الخطاب الذي ستلقيه بعد ظهر اليوم في واشنطن في مؤتمر اللوبي اليهودي المؤيد لإسرائيل (إيباك).