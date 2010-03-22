هويدي يحث « حماس » ألا تتنازل عن المقاومة لأن ذلك سيفقدها كينونتها

فلسطين اليوم : غزة

دعا المفكر الإسلامي الشهير فهمي هويدي، حركة "حماس" ألا تتنازل عن المقاومة كخيار لتحرير فلسطين، موضحاً أنها بدون هذا النهج "ستفقد جوهر وجودها وكينونتها لتتحول إلى رقم موجود على ساحة التنظيمات الفلسطينية دون أي معنى".

وقال هويدي في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد مؤسس حركة "حماس" الشيخ أحمد ياسين:" إن على "حماس" التركيز على التحرير بشكلٍ أساسي، وأن تؤجل كل ما عداه من أهداف في الوقت الراهن".

وشدد هذا المفكر الإسلامي على أن "الوفاق الوطني قضية مطلوبة، ولا يوجد من ينكر الأهمية الحتمية لهذا الأمر"، مبيناً أن تحقيقه "غير جائز في ظل اشتراط الطرف الآخر التنازل عن المقاومة".

وحثَّ هويدي "حماس" على تجاوز حدود الحركة التنظيمية، لتتحول إلى وعاء يجمع كافة القوى الفلسطينية الممانعة الأخرى، قائلاً:" ينبغي عليها ألا تبقى وحدها وأن تكون ممثلةً لحلم التحرير الفلسطيني، بذات القدر الذي تمثل به نفسها ..".

كما وحثها "ألا تستدرج إلى اتفاقات وخطوات ليست مقتنعةً بها".