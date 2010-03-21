الجبهة الشعبية: تصريحات الزهار ضارة ولا تخدم المصلحة الوطنية

فلسطين اليوم : غزة

وصف د.رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسؤولها في قطاع غزة تصريحات الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة "حماس" الأخيرة بشأن إطلاق الصواريخ أنها "ضارة ولا تخدم المصلحة الوطنية"، على حد تعبيره.

وقال د.مهنا في تصريح وزعه المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية : " في فترة سابقة أقامت عدة فصائل من بينها حركة "حماس" الدنيا ولم تقعدها ضد تصريحات أبو مازن عندما وصف الصواريخ بأنها "عبثية"، وها هو الزهار الآن يسلك ذات المنهج، إن هذه التصريحات لا تخدم المصلحة الوطنية في هذه اللحظات بالذات والتي تشتد فيها الهجمة الصهيونية ضد أبناء شعبنا في القدس والضفة وغزة".

واتهم د.مهنا حركة "حماس" بأنها "لم تستطع المواءمة بين برنامج المقاومة وتمسكها بالسلطة"، كما قال.