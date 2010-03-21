جنود الاحتلال اعدموا شهداء نابلس بدم بارد

فلسطين اليوم: نابلس

أكد شهود عيان ان جنود حاجز حواره الى الجنوب من نابلس، اعدموا شهيدي نابلس بدم بارد.

وقد نفى الشهود الرواية الإسرائيلية حول ظروف استشهاد كل من " محمد و صلاح قواريق" من بلدة عورتا، و أكدا أنهما كانا أعزلين، و أنهما قتلا بدم بارد.

مصادر صحافية إسرائيلية نقلا عن مصادر في الجيش أكدت أن الشابين كانا يحملان أدوات زراعية عندما اقتربا من نقطة للتفتيش عند حاجز حوارة، فأطلق الجنود النار عليهما.

ولكن رئيس المجلس القروي حسن عواد قال نقلا عن شهود عيان، ان جنود الاحتلال اجبروا الشابين على الجلوس أرضا قبل ان يتم إطلاق النار عليهما، وهو ما ينف المزاعم الإسرائيلية بان الشابين 'هاجما احد الجنود فرد بإطلاق النار.