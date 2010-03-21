مواجهات مع الاحتلال في العيسوية
فلسطين اليوم: القدس المحتلة
تجددت المواجهات مساء اليوم الأحد على مداخل بلدة العيسوية إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة.
و رشق الشبان الغاضبين قوة مما يسمى بحرس الحدود الإسرائيلي بالحجارة و الزجاجات الفارغة إثناء مرورها بالبلدة وقاموا و قاموا بإشعال الإطارات المطاطية.
وقد أغلق الشبان مداخل البلدة بالحجارة الكبيرة و الإطارات المشتعله دون التبليغ عن اعتقالات او إصابات بين الشبان.
يذكر ان مواجهات متواصلة منذ أسبوع في البلدة تنديدا باعتداءات الاحتلال و المستوطنين في مدينة القدس المحتلة.