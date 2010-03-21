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مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

  • 17:25 - 21 مارس 2010
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مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

تجددت المواجهات مساء اليوم الأحد على مداخل بلدة العيسوية إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة.

 

و رشق الشبان الغاضبين قوة مما يسمى بحرس الحدود الإسرائيلي بالحجارة و الزجاجات الفارغة  إثناء مرورها بالبلدة وقاموا  و قاموا بإشعال الإطارات المطاطية.

 

وقد أغلق الشبان مداخل البلدة بالحجارة الكبيرة و الإطارات المشتعله دون التبليغ عن اعتقالات او إصابات بين الشبان.

 

يذكر ان مواجهات متواصلة منذ أسبوع في البلدة تنديدا باعتداءات الاحتلال و المستوطنين في مدينة القدس المحتلة.

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