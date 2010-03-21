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إسرائيل أصدرت 21 مشروع قانون عنصري ضد فلسطيني 48

  • 15:46 - 21 مارس 2010
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إسرائيل أصدرت 21 مشروع قانون عنصري ضد فلسطيني 48

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

قال مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، في حيفا ان اللجنة الوزارية لسن القوانين قدمت 21 قانون عنصري تستهدف فلسطيني الداخل المحتل عام 48

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عرضت فيها المعطيات الأساسية من التقرير السنوي الذي يصدره المركز.

 

يذكر ان التقرير ينشر للسنة الرابعة على التوالي، حيث يتابع التقرير العنف والاعتداءات التي أدت الى مقتل مواطنين عرب على خلفية عنصرية.

 

وقد طالب الائتلاف ضد العنصرية اللجنة الوزارية لسن القوانين ووزير القضاء ورئيس الحكومة الإسرائيلية العمل بشكل فوري ضد تقديم اقتراحات قوانين عنصرية وتمييزية على الأساس القومي.

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