لجان المقاومة: مطالبة "هيومن رايتس" باعتقال مطلقي الصواريخ

تساوي بين الظالم والمظلوم

فلسطين اليوم: غزة

اعتبر أبو عطايا الناطق العسكري باسم الوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة باعتقال مطلقي الصواريخ على اسرائيل بأنها دعوة باطلة، وتمثل انحياز واضح وعلني لدولة الاحتلال.

وقال أبو عطايا في تصريح خاص لفلسطين اليوم:" إن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي حق مكفول لنا، وإطلاق الصواريخ ما هو إلا أحد أشكال المقاومة ضد الاحتلال، مضيفاً أن دعوة هيومن رايتس ووتش لم توجه لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي قتلت آلاف الفلسطينيين بالإضافة للجرائم اليومية بحق المقدسات في القدس وغيرها، لتؤكد انحيازها الواضح لها وتعتبر تغاضياً عن ما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم ضد شعبنا. لتساوي بين الظالم والمظلوم.

الجدير ذكره أن منظمة هيومن رايتس ووتش دعت حركة حماس " الحكومة في غزة" إلى القبض على المسئولين عن إطلاق الصاروخ الذي أودى بحياة المستوطن يوم الخميس الماضي.

وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط، "إن حماس التي تشكل سلطة الأمر الواقع في غزة، تتحمل مسؤولية وقف الهجمات العشوائية على إسرائيل". على حد قوله.