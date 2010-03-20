نائب عن فتح: الأسبوع القادم حلٌ نهائي لتفريغات 2005

فلسطين اليوم- غزة

كشف ماجد أبو شمالة النائب عن حركة فتح اليوم السبت، أن الأسبوع القادم سيشهد حلاً نهائياً لتفريغات 2005 .

وأوضح أبو شمالة في تصريحات صحفية، أن هذه القضية تم حسمها في اتفاق جرى بين رئيس الوزراء بحكومة رام الله سلام فياض واللجنة المركزية لحركة فتح و تحديداً عضوي اللجنة المركزية صخر بسيسو ومحمد دحلان و تضمن الاتفاق زيادة في الراتب لتفريغات 2005 مبلغ 500 شيقل إضافة إلى تأمين صحي وأولوية في الاستيعاب مستقبلاً.

ونوه أبو شمالة، إلى أن هذا الملف بالذات قد حظي باهتمام بالغ وبذل فيه الكثير من الجهد، مؤكداً أن ما تم التوصل إليه مع الحكومة هو شيء جيد و خطوة ايجابية.

وشدد أبو شمالة، على أن أصحاب هذا الملف هم موظفون شرعيون خضعوا لإجراءات توظيف وفق الأصول وتلقوا دورات تدريبية وتم فرزهم على أجهزة السلطة ومعظمهم أدى واجبه كامل في الدفاع عنها وسقط من بينهم الشهداء والجرحى.

كما جرى تعيين هؤلاء حسب أبو شمالة، بقرار من الرئيس محمود عباس، معرباً عن أمله في حل مشكلتهم بشكل نهائي.

وأضاف، أن فياض كلف الأجهزة الأمنية بإعادة فحص كافة الإخوة ضمن كشف 2005 وتحديد موقف نهائي حولهم وقد انتهت الأجهزة الأمنية من فحصها وقامت بتسليم الملف إلى فياض، لاتخاذ القرار النهائي فيه حيث جرى تسليم 9780 اسماً وسيتم خلال الأسبوع القادم بحث تخصيص الموازنة اللازمة لذلك.