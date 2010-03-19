ضوء أخضر للمقاومة الفلسطينية في غزة بالتصدي والرد على أي عدوان

فلسطين اليوم- غزة

علم مراسلنا أن المقاومة الفلسطينية بكافة أذرعها العسكرية تلقت ضوءا أخضر للتصدي والرد على أي عدوان يستهدف المدن والمخيمات الفلسطينية خاصة في ظل المخططات الصهيونية التي تستهدف المدينة المقدسة .

وأكد مراسلنا أن هناك حركة نشطة للمسلحين الفلسطينيين خاصة في مدينتي رفح وخانيونس مبينا أن وحدات المدفعية وإطلاق الصواريخ تلقت ضوءا أخضر بالرد على أي عدوان صهيوني .

وأشار مراسلنا أن عناصر من المقاومة الفلسطينية ردوا بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار رفح بقصف المستوطنات المقاومة شرق خانيونس " كوسوفيم" بالصواريخ .

وكانت المقاومة الفلسطينية استهدفت المستوطنات الصهيونية برشقات من الصواريخ المحلية على مدار اليومين الماضيين مما أدى إلى مقتل مستوطن صهيوني .