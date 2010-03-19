مشير المصري : جاهزون للرد على اي حماقات صهيونية في القدس و غزة

فلسطين اليوم – غزة

دعا مشير المصري النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الأمتين العربية والإسلامية إلى الالتفات للمسجد الأقصى والتحرك العاجل لنجدته قبل فوات الأوان.

وقال المصري :" إن الخطر المحدق اليوم بالمسجد الأقصى يستدعي وقفة عربية وإسلامية مشرفة توازي حجم التهديد الذي يتعرض له المسجد الأقصى".

جاءت تصريحات المصري خلال مسيرات شعبية حاشدة شارك فيها قرابة 20 ألف مواطن من المحافظة الوسطى انطلقت اليوم عقب صلاة الجمعة مباشرة بدعوة من حركة "حماس" والتقت على مدخل مخيم النصيرات حيث تقدمها قادة الحركة ونواب المجلس التشريعي وعدد من شخصيات ووجها المحافظة الوسطى.

واستنكر المصري الإجراءات الأمنية التي تقوم بها أجهزة السلطة في الضفة الغربية وملاحقة واحتجاز المئات من أبناء حركة "حماس"، وقيام تلك الأجهزة بكبح جماح الهبة الشعبية المتضامنة مع الأقصى.

وحذر المصري في كلمته حكومة الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى " لأن الثمن سيكون باهظا" كما حذر من ارتكاب أي حماقات بحق قطاع غزة غزة، ودعا إلى استمرار الفعاليات التضامنية مع المسجد الأقصى والتصدي بكل السبل لأي عدوان همجي قد يقدم عليه الاحتلال.