إصابة متضامن أجنبي بجروح في مسيرة المعصرة ببيت لحم

فلسطين اليوم-بيت لحم

أصيب متضامن أجنبي بجروح وخدوش في المسيرة الشعبية السلمية في قرية المعصرة جنوب بيت لحم، والمنددة بجدار الفصل العنصري.

وانطلقت المسيرة من وسط القرية باتجاه جدار الضم العنصري، حيث اعترضها جنود الاحتلال ومنعوا المشاركين من التقدم بعد إغلاق الطريق بالأسلاك الشائكة التي أصيب جرائها المتضامن الأمريكي بول بجروح في يده.

ونظم في المكان اعتصام حاشد ألقيت فيه كلمات ثمنت الدور الكبير للمتضامنين الأجانب من حيث لفت أنظار العالم إلى ما يجري من انتهاك بحق الفلسطينيين، مشيرين إلى أن المرحومة راشيل التي لقيت حتفها في تضامنها مع الشعب الفلسطيني هي الشمعة التي أنارت الطريق الحقيقية أمام الرأي العام العالمي.