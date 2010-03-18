فلسطين تحصل على الترتيب الأول في مهرجان دولي بالقاهرة

فلسطين اليوم-وكالات

كرّمت جامعة 6 أكتوبر المصرية، اليوم، دولة فلسطين، بمنحها درع الجامعة لتميزها وحصولها على الترتيب الأول بين الفرق الخمسين المشاركة في المهرجان الثقافي الدولي من مختلف دول آسيا وإفريقيا وأوروبا، الذي أقامته الجامعة أمس وأمس الأول، في مقرها بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر حفل التكريم مسؤول الأنشطة بالملحقية الثقافية في سفارة فلسطين لدى القاهرة سليم التلولي، وعدد من الموظفين وأبناء الجاليات المختلفة المقيمة في مصر.

وحصلت فلسطين على هذا التكريم لتميز جناحها على ما تضمنه من مجسمات وصورة ومأكولات شعبية، ولتميز الأداء الفني للطلبة الذين قدموا عرضا في الغناء الشعبي واسكتش مسرحي عن واقع الحياة في فلسطين، والدبكة الشعبية الفلسطينية.

وكان قد مثل سفارة فلسطين لدى القاهرة مستشارها الثقافي د. محمد خالد الأزعر في حفل الافتتاح، والذي أشاد بدوره في تميز المشاركة الفلسطينية هذا العام في مختلف الجامعات المصرية.

وبدوره أوضح التلولي أن الخيمة الفلسطينية وما تضمنته من رسومات وصور ومأكولات صنعت بأيدي الطلبة والطالبات، موضحا أن طلبة فلسطين في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد قدموا العون لزملائهم الفلسطينيين في جامعة 6 أكتوبر.

وقال: الأداء الفني كان بقيادة الطالب علي المصدر، وقد نال إعجاب الحضور لتميزه وتفوق الطلبة خلاله، موضحا أن الطالب نائل الخزندار ألقى كلمة طلبة فلسطين بالمهرجان معرضا خلالها طبيعة السياسات الاحتلالية العنصرية بحق شعبنا.

وأشار التلولي إلى أن الخيمة الفلسطينية بالمهرجان جسدت الحياة في الوطن بما تتضمنه من جمال طبيعة ومنغصات سببها الجدار الفاصل والاستيطان والقتل والتدمير الإسرائيلي، وضم المقدسات كما جرى في الخليل وبيت لحم.

وقد زار الطلبة المشاركون في المهرجان مقر سفارة فلسطين والتقوا المستشار الثقافي للسفارة د.محمد خالد الأزعر، بحضور مسؤول الأنشطة بالملحقية الثقافية، ثم التقوا السفير د.بركات الفرا، وقدموا له الدرع المقدم من الجامعة، الذي بدوره شكرهم وأكد اعتزازه بهم لتميزهم وجهدهم المخلص.