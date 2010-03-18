مشاهد بلعين تتجدد في الفراحين

فلسطين اليوم- خانيونس

خرج المئات من أهالي خان يونس صباح اليوم الخميس، في مسيرة جماهيرية باتجاه السياج الحدودي شرق منطقة الفراحين الواقعة إلى الشرق من محافظة خان يونس.

وأفاد مراسلنا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي، أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحدود الشرقية للقطاع أطلقوا النار صوب مئات المواطنين والمتضامنين الأجانب الذين خرجوا في مسيرة سلمية شرق خانيونس احتجاجاً على "الجدار الالكتروني" الذي تشيّده قوات الاحتلال على طول الشريط الحدودي للقطاع.

وأوضح مراسلنا، أن المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية، ونددوا بالممارسات الاحتلالية، موضحاً أن عشرات الفتية رفعوا أعلام فلسطين على السياج الأمني متحدين بذلك جنود الاحتلال.