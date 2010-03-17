بطريرك انطاكية للروم الكاثوليك يدعو المجتمع الدولي الى التوقف عن دعم اسرائيل

فلسطين اليوم-وكالات

دعا بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك البطريرك غريغوريوس الثالث لحام المجتمع الاوروبي الى مزيد من الثقة بالعالم العربي والاسلامي والتوقف عن دعم اسرائيل الذي يؤدي لحالة من عدم الاستقرار في المنطقة ويضعف الحوار بين العرب والغرب مبينا ان التطرف غير مرتبط بالمسلمين.

جاء كلام البطريرك في الندوة الاسلامية المسيحية التي أقامتها بطركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس اليوم بعنوان (معا من أجل بناء مجتمع أفضل) وركزت على الحوار الاسلامي المسيحي ودوره في تعميق الوعي الشعبي بالمواطنة.

من جهته أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس البطريرك أغناطيوس الرابع هزيم ان سوريا هي مهد الحضارات والديانات وما زالت تدعو الى ترسيخ المعاني الانسانية السامية بين البشر وبين أتباع جميع الديانات والى الحوار الصادق والبناء والقيام بالعمل الصالح الذي يعود على البشرية بالخير والسعادة وخدمة المجتمع والوطن وتقدمه من خلال تعزيز روابط المحبة بين أبناء الوطن الواحد.

بدوره قال وزير الاوقاف السوري الدكتور محمد عبد الستار السيد ان المسيحيين العرب تفاعلوا عبر التاريخ مع المسلمين في مواجهة المؤامرات والتحديات والاحزان التي واجهت الوطن وان التاريخ يسجل لهم وقوفهم في وجه الاستعمار بالمشرق العربي.

بدوره بين رئيس أساقفة كنيسة السويد اللوثرية أندريس ويغرد ان الوحدة الوطنية التي تنعم بها سوريا تدل على تعاون ديني مؤثر ينبع من حضارة تمتد لآلاف السنين مشيرا الى أن أبرز مهمة لرجال الدين تتمثل في تحضير أتباعهم ليكونوا قادرين على التعامل مع المجتمع بحرية وتفاعل وانفتاح وتعميق النقاش في القيم الاساسية ودعم حقوق الفقراء والمضطهدين لافتا الى أن العيش المشترك يتطلب مستوى عاليا من التفاهم واحترام القيم الانسانية.

حضر الندوة عدد من رجال الدين الاسلامي ورؤساء الطوائف المسيحية في سوريا والوفد الكنسي السويدي الذي يزور سوريا حاليا.