الحكومة الاكثر فساداً في تاريخ الكيان الصهيوني!

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قالت صحيفة معاريف العبرية اليوم الأربعاء أن استطلاعاً أجرته جامعة حيفا حول الفساد السلطوي, اظهر أن "إسرائيل" اليوم افسد بكثير من الماضي .

وحظي رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق " إيهود أولمرت " والذي يمثل هذه الأيام أمام المحكمة الإسرائيلية لارتكابه سلسة من الجرائم الجنائية, في الاستطلاع بلقب ( رئيس الحكومة الأكثر فساداً منذ قيام إسرائيل).

وأجرى الاستطلاع محاضرين من الجامعة وهما الدكتور " دورون نفوت ", والدكتورة " دافنا كانني " , وقد شملت عينة الاستطلاع 804 طالب من الجامعة, باعتبارهم العينة النموذجية والراشدة بين الجمهور الإسرائيلي.

وسيعرض جزء من الاستطلاع غداً الخميس ولأول مرة بمنتدى الديمقراطية الإسرائيلية في خطر التابع لكلية العلوم السياسية بالجامعة بمناسبة البدء في خطة لتعاليم الديمقراطية.

واجمع52% صوتاً من المستطلعة أرائهم أن رئيس الحكومة الأكثر فساداً منذ قيام إسرائيل هو إيهود أولمرت, وتله رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بنسبة 17.6% , " أرئيل شارون " 17% , " إسحاق رابين " 8.3% , " شمعون بيرس " 2.9% , " دافيد بن غريون " 2.2% , " وغولدا مئير " 1.7% , " وأُغلقت القائمة بـ برئيس الوزراء "شامير موشيه شريت " بنسبة 0.8% .

كما أظهر الاستطلاع أن حكومة نتنياهو واولمرت تعتبراً حكومات فاسدة بنفس القياس, من وجهة نظر 52% من المستطلعة أرائهم, وعبر 15.7% عن اعتقادهم أن الحكومة الحالية فاسدة أكثر من سابقاتها, واعتقد 29.5% أن أولمرت أفسد من نتنياهو