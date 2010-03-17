مصادر: مفاوضات صفقة شاليط تنطلق بداية ابريل

فلسطين اليوم – غزة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن عودة مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين حركة "حماس" والجانب الإسرائيلي مطلع الشهر القادم.

وقالت المصادر المطلعة التي فضلت عدم ذكر اسمها اليوم" أن مباحثات الصفقة ستستأنف بين الجانبين مع بداية شهر أبريل القادم ،مشيرةً إلي أن دول عربية وأوربية تدخلت كوسيط "ضاغط" في الصفقة بموافقة من الجانب المصري".

وأكدت المصادر أن الوساطة" العربية والأوروبية" جاءت بناءاً على طلب مصري للتدخل في صفقة "شاليط" والضغط على الطرفين "الحمساوي والإسرائيلي" لانجازها في أسرع وقت.

هذا وتضع المئات من العائلات الفلسطينية آمالها الوحيدة على صفقة "شاليط" وانجازها لإخراج أبنائهم"المجملة أمسائهم في الصفقة" من الأسر الإسرائيلي ، فيما تتمسك إسرائيل بعدم إفراجها عن بعض الأسرى الفلسطينيين التي وصفتهم بان "أيديهم ملطخة بالدماء الإسرائيلية"، كما تتمسك حركة "حماس" بكافة الأسماء المطرحة بالصفقة وتمسكها بعدم إبعاد أي أسير فلسطيني خارج الوطن".الأمر الذي عطل انجاز الصفقة إلي اللحظة.

وفي السياق ذاته، رجحت المصادر ذاتها أن يعود الوسيط الألماني في صفقة "شاليط " إلي قطاع غزة قريباً، لتحريك الملف وأخذ رد حماس الأخير على الصفقة.

واستبعدت المصادر صدور أي قرار من الجامعة العربية المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي بخصوص صفقة تبال الأسرى،غير إنها توقعت صدور قرار من الجامعة بالضغط على الطرفين لانجازها فقط.

وقال مسئول كبير في حركة حماس إن مباحثات الصفقة توقفت بشكل مؤقت بسبب عملية اغتيال القيادي المبحوح.