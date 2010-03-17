عباس: لا طريق آخر للوصول إلى السلام غير المفاوضات

فلسطين اليوم: رام الله

أكد رئيس السلطة محمود عباس اليوم الأربعاء اثر لقائه في رام الله في الضفة الغربية الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا أن المفاوضات هي الطريق الأوحد للوصول إلى السلام، مطالبا إسرائيل بوقف الاستيطان.

وقال عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البرازيلي "إننا حريصون على الوصول إلى السلام من خلال المفاوضات ولا طريق آخر غير المفاوضات".

وأضاف "لقد وافقنا على المفاوضات غير المباشرة وليست لدينا شروط مسبقة. نريد نحن والإسرائيليين أن تطبق الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق".

وتابع الرئيس عباس "كان مطلوبا منا التزامات محددة نفذناها، وعلى إسرائيل التزامات مطلوب منها تنفيذها، أبرزها وقف الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، وهذه التزامات دولية وردت في خارطة الطريق، والآن تعبر عنها وتريدها الولايات المتحدة. مطلوب الإيفاء بهذه الالتزامات".