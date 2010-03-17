مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والمواطنين "بالمنطار" شرق غزة

فلسطين اليوم-غزة

تدور في هذة الأثناء مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مواطنين تجمهروا خلال مسيرة دعت إليها الحملة الشعبية لمقاومة الحزام الأمني الذي تقيمه إسرائيل على الحدود مع غزة، دون وقوع إصابات.

وقال شهود عيان ل"فلسطين اليوم" أن العشرات من طلبة المدارس والمواطنين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة اجتحاجا على الجدار الفاصل ,بالإضافة إلى الاحتجاج على أحداث القدس.

واشار شهود عيان ان الشباب قاموا برفع العلم الفلسطيني على الجدار الفاصل مع قوات الاحتلال.

وقال منسق الحملة ابو الوليد الزق " أن المسيرة انطلقت من حي الشجاعية باتجاه الحزام الامني حيث قوات الاحتلال اطلقت النار بكثافة على المشاركون في المسيرة.

وأضاف الزق ان المسيرة التي شارك فيها المئات من المواطنين كانت تحمل عنوان "القدس والارض "، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني سيواصل مظاهراته من اجل انهاء هذا الوضع الذي يمنع المزارعين من الوصول الى ارضيهم.

واكد الزق ان يوم مسيرة اخرى باتجاه الحدود ستنطلق من منطقة الفراحين بخان يونس جنوب قطاع غزة.