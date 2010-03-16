التلفزيون المصري يعرض أول لقطات مصورة للرئيس مبارك

فلسطين اليوم: وكالات

عرض التليفزيون المصري ظهر اليوم الثلاثاء أول لقطات مصورة للرئيس مبارك بعد إجرائه لجراحة استئصال المرارة بمستشفى هايدلبرج بألمانيا، وظهر الرئيس مبارك في نشرة الثالثة على القناة الأولى في وضع الجلوس مع طبيبه المعالج بمستشفى هايدلبرج بألمانيا.

وقال الطبيب المعالج للرئيس مبارك، في المؤتمر الصحفي، إنه لن تكون هناك حاجة بعد اليوم للفحوص المعملية اليومية التي تجرى للرئيس المصري.

وفي وقت سابق قالت متحدثة باسم المستشفى إن الرئيس يتعافى بشكل جيد بعد أن خضع لجراحة إزالة الحوصلة المرارية.

وأفادت النشرة الصحية التي أصدرتها السلطات المصرية الثلاثاء، أن الرئيس مبارك يتمتع بروح معنوية مرتفعة وانه يتطلع للعودة لنشاطه الطبيعي المعتاد كما أن حالته الطبية والعامة تتقدم بمعدلات مرضية ولن يكون هناك حاجة لإجراء التحاليل المعملية اليومية.

وسوف يظل الرئيس مبارك تحت المتابعة الكاملة على مدار الأيام القادمة إلى حين مغادرة المستشفى.

كان قد تقرر سفر فريق من التليفزيون المصري إلى ألمانيا لتصوير الرئيس، بالإضافة إلى أن «زكريا عزمي» رئيس ديوان رئيس الجمهورية، كان قد أكد في حوار هاتفي مع التليفزيون المصري، أن الرئيس مبارك سيظهر قريباً لطمأنة المصريين على صحته.