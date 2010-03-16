ليبرمان: سيتم تجاوز الأزمة بين « إسرائيل » والولايات المتحدة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الثلاثاء أن الأزمة الدبلوماسية الخطيرة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة والناجمة عن سياسة الاستيطان اليهودي شرقي القدس المحتلة سيتم تجاوزها.

وقال ليبرمان للإذاعة العبرية العامة "إن الأمور ستهدأ لأنه ليس للولايات المتحدة ولا لإسرائيل مصلحة في التصعيد", مضيفا "نتحاور مباشرة عبر مختلف القنوات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية".

وكان الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كرولي أعلن الاثنين أن "إسرائيل حليف استراتيجي للولايات المتحدة وستبقى كذلك", مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن "تنتظر ردا رسميا" من الكيان العبري حول انتقاداتها لمشاريع البناء الجديدة شرقي القدس المحتلة.

وقد اندلعت أزمة ثقة كبيرة بين الكيان الإسرائيلي وحليفه الأميركي حين أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في 9 آذار/مارس عن مشروع بناء 1600 وحدة سكنية شرقي القدس المحتلة.