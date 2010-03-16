نفير الدم.. أكثر من 50 إصابة و عشرات المعتقلين في مواجهات نصرة للأقصى.

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أصيب أكثر من 50 مواطنا فلسطينياً بجروح فيما اعتقل عشرات آخرين خلال المواجهات الدائرة منذ فجر اليوم بين قوات الاحتلال و مواطنين فلسطينيين في أحياء مدينة القدس.

و قال مراسلنا أن المواجهات العنيفة لا تزال تتوسع و تشتعل حدتها و تمتد إلى مدن و أحياء القدس و الضفة الغربية المحتلة.

و كانت المواجهات قد اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين و قوات الاحتلال احتجاجا على بناء "كنيس الخراب" الصهيوني و امتدت في عدة محاور من البلدة القديمة في القدس المحتلة و مخيم شعفاط و العيسوية .

و أفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال تقوم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع و الرصاص المطاطي باتجاه العديد من طلبة المدارس الذين يقومون برشقها بالحجارة في البلدة القديمة الملاصقة للمسجد الأقصى.

و أكد مراسلنا أن قوات الاحتلال واصلت حملتها المستمرة منذ أيام ، و قامت بمداهمة عشرات المنازل و اعتقلت عشرات الشبان و عدد من قيادات فصائل العمل الوطني في المدينة.

و أشار أن جيش الاحتلال فرض حصارا مشددا الليلة الماضية على البلدة القديمة و أغلق جميع الطرق المؤدية للحرم القدسي، فيما اضطر العشرات من المواطنين لأداء صلاة الفجر في الشوارع و الطرقات بسبب إغلاق بوابات المسجد الأقصى و منع ما هم دون الخمسين من الدخول.

و قال مراسلنا إن حالة من التوتر الشديد و الغضب العارم تسود المدينة، محذرا من إقدام عصابات متطرفة صهيونية من اقتحامها لوضع حجر الأساس لما يسمى بالهيكل الثالث المزعوم.

و قال شهود إن المواجهات تشتعل و تزداد حدتها في محيط الأقصى وبالتحديد بالقرب من باب حطة و الأسباط و رأس العامود, حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين طلبة المدارس و الجنود على الحاجز المقام على مداخل مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة .