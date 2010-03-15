السلطة ترد على نتانياهو: لن تجرى أي محادثات مع استمرار الاستيطان.

فلسطين اليوم – رام الله

قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية مساء الاثنين إنه لن تجري أي محادثات مع الجانب الاسرائيلي في ظل استمرار سياسة الاستيطان.

وقال أبو ردينة في تصريحات صحفية: "لن تجري أية مفاوضات مع استمرار الاستيطان. هذه السياسة لن تساهم في خلق المناخ المناسب لاستئناف عملية السلام."

وأضاف في تعقيبه على إعلان نتانياهو استمرار البناء في القدس "على الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية التي ستجتمع قريبا أن تتخذ خطوات تمنع إسرائيل من الاستمرار في هذه السياسة لان هذه السياسة ستؤدي إلى مشاكل كبيرة في المنطقة."

و في خطوة اعتبرت تحد للولايات المتحدة رفض رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين وضع أي قيود على بناء منازل لليهود حول القدس.

وقال نتنياهو في كلمة في الكنيست "على مدى الأربعين عاما الماضية لم يحدث قط أن وضعت أي حكومة إسرائيلية قيودا على البناء في أحياء القدس" متحدثا عن مناطق في الضفة الغربية احتلتها إسرائيل في حرب 1967 وضمتها للقدس.