النصر السعودي يتّجه لإلغاء عقد المصري حسام غالي

الرياض/ دخلت علاقة اللاعب المصري حسام غالي المحترف بصفوف النصر السعودي مع ناديه في أزمة كبيرة من المرجح أن تنتهي بفسخ عقد اللاعب في نهاية المطاف بصرف النظر عما ستؤول قضية تعاطيه المنشطات من عدمه, وذلك بعد التصريحات الأخيرة للاعب لمحطة CNN الإخبارية الأمريكية والتي هاجم فيها غالي نادي النصر

وانتقد خلالها ما وصفه بعدم دفاعها عنه، وعدم مبادرتها بتوكيل محام لمواجهة لجنة المنشطات السعودية.

وذكرت صحيفة "الرياض" في عددها الإثنين 15-3-2010 أنه في كل الأحوال وسواء ثبت تعاطي اللاعب للمنشطات أو لم يثبت فإن إلغاء عقده سيكون قراراً جاهزاً من قبل النصراويين الذين التزموا الصمت، طبقاً لتعليمات لجنة الرقابة السعودية للمنشطات التي تطلب السرية من اللاعب والنادي على حد سواء في أي خطابات رسمية, وذلك عكس حسام الذي ينتقل بين وسيلة وأخرى لإثبات براءة لن تتحقق إلا في مختبر ماليزيا.

قرار صارم

من جانبها، أشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن إدارة النصر بصدد إصدار قرار صارم بحق غالي بغض النظر عن نتيجة التحليل سواء كانت إيجابية أو سلبية، وذلك بعد تصريحاته العنيفة الأخيرة.

من جانبه، قال صالح بن ناصر رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إن أي لاعب يتم إيقافه بسبب تناول المنشطات فإن عقده يُفسخ بشكل مباشر مع فريقه.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها أن لجنة الاحتراف أبلغت إدارة نادي النصر عن طريق اتصال هاتفي ودي أنه يحق لإدارة النادي إلغاء عقد اللاعب واسترداد أي مبلغ تم دفعه للفترة المقبلة من باقي عقده وكذلك رواتب الأشهر للسنة الحالية المتبقية منذ تم إيقافه.

وأضاف المصدر "يحق للنصر طلب مبلغ تعويض يدفعه اللاعب للنادي جراء الخسائر المادية التي خسرها بسبب إيقافه، حيث سيخسر النصر غالي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، وفي الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال الخليج الـ25 للأندية أبطال الدوري والكأس، وفي آخر مباراتين في دوري زين السعودي".

وانقلب تعاطف جماهير النصر مع مع غالي بسبب قضية المنشطات إلى غضب بعد التصريحات اللاعب.

وقالت بعض جماهير النصر عبر المنتديات الخاصة للنادي ان الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر هو من أحضر اللاعب من الدوري الانجليزي بعد ان تم طرده من هناك لسوء سلوكه.

وأضاف البعض الآخر، أن إدارة النصر رفضت الاستغناء عن اللاعب في الموسم الأول الذي قضى معظمه وهو مصاب، إلى أن تألق بعد ذلك وعاد للانضمام للمنتخب المصري.

يُذكر أن غالي وقع عقداً لمدة ثلاث سنوات ونصف تبدأ مع بداية فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي بـ1.2 مليون دولار، ولن يتحمل النصر دفع مبلغ الموسمين المتبقيين أو دفع الشرط الجزائي المتفق عليه في حالة رغب أحد الأطراف في فسخ العقد والمتمثل في دفع راتب شهرين (200 ألف دولار).

كما يحق للنصر استرداد مبلغ 300 ألف دولار في حال تسلم غالي كامل مبالغه المالية للسنة الواحدة، إضافة إلى مطالبته بتعويض مالي قد يتعدى 200 ألف دولار.