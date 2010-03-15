الأطباء العرب: مصر توافق مبدئياً على إدخال 2500 بيت متنقل إلى غزة

فلسطين اليوم- غزة

أكدت لجنة الإغاثة والطوارئ بمكتب اتحاد الأطباء العرب بفلسطين ان الحكومة المصرية وافقت مبدئيا على إدخال 2500 بيت متنقل لأصحاب البيوت المهدمة في قطاع غزة .

وقال د . منير البرش عبر اتصال هاتفي من مكتب اتحاد الأطباء العرب بمصر:"إن الحكومة المصرية وافقت على إدخال البيوت المتنقلة وأن الترتيبات جارية لأخذ الموافقة النهائية لإدخال البيوت إلى قطاع غزة " .

وأوضح البرش، أن الأطباء العرب يسعى إلى تنفيذ مشروع إيواء العوائل المهجرة من الحرب الأخيرة من خلال توفير بيوت متنقلة "كرفانات "

وأكد البرش، أن الأطباء العرب يسعى لأن يكون شريكاً في عملية إعادة إعمار القطاع من خلال تنفيذ مشاريع تنموية متوسطة المدى، وبعد ذلك تنفيذ مشاريع طويلة المدى " .

واعتبر البرش، أن خدمة الإنسان الفلسطيني من أجلّ الخدمات على الإطلاق، قائلاً:"إن الإنسان الفلسطيني أغلى ما نملك، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة التي يحياها الشعب الفلسطيني"

يشار إلى أن د. البرش يقوم بجولة خارجية لنقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم الخارجي.