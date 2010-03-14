نائب عن حماس: "تجاوزنا مرحلة معقدة وعلى الجميع التعاطي مع الواقع"

فلسطين اليوم- غزة

أكد النائب مشير المصري أمين سر كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني أن حركة حماس لا تزال مؤمنة بخيارها السياسي وأن المرحلة القادمة في صالح مشروعها الوطني والإسلامي.

وشدد في تصريحات صحفية، على أن حركته تجاوزت مرحلة معقدة أدركت فيها كل الأطراف أن حماس عصية على الانكسار وأنها تمتلك مواقف لا يمكن أن تتراجع عنها وأصبحت تشكل معادلة سياسية وشعبية وعسكرية قوية يصعب تجاوزها .

وقال المصري:"لن يكون أمام هذه الأطراف إلا التعاطي مع الواقع الفلسطيني باعتبار أنه واقع لم يأتي على ظهر دبابة ولم يأتي بالحديد والنار وإنما جاء عبر القنوات الانتخابية والديمقراطية وأن الجماهير ملتفة حول هذا الخيار، وخاصة أمام فشل وإفلاس خيار التسوية والمفاوضات، والمستقبل لمشروع الجهاد والمقاومة والمستقبل بل ومشروع التمسك بالحقوق والثوابت.

وأوضح النائب المصري أن التجربة التي مرت بها حركة حماس كانت تجربة استثنائية وفريدة من نوعها، وأن كل الضغوط التي مورست عليها فشلت في تحقيق أهدافها وأن كل الرهانات قد سقطت وكل المؤامرات فشلت وكل الخيارات قد استنفذت لدى الأعداء سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي عبر سياستي الحرب و الحصار .